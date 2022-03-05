В Госдуме предложили новые льготы для пенсионеров

05 марта 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Изменения в налоговом кодексе коснуться пенсионеров, малоимущих и инвалидов, отметил Ярослав Нилов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для поддержки пенсионеров и малоимущих необходимо увеличить сумму дохода не подлежащую налогообложению. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов. «Предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходы, не подлежащие налогообложению, до 10 000 рублей. Изменения коснутся пенсионеров, инвалидов, малоимущих — тех, кому больше всего нужна сейчас помощь. А в связи с тем, что происходит, может, и 10 000 будет мало. Ко второму чтению можно будет увеличить», — написал Нилов в своем telegram-канале. Ранее Госдума приняла первый пакет мер поддержки граждан и предоставила россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил раздать гражданам триллион рублей из Фонда национального благосостояния. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для поддержки пенсионеров и малоимущих необходимо увеличить сумму дохода не подлежащую налогообложению. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов. «Предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы увеличить доходы, не подлежащие налогообложению, до 10 000 рублей. Изменения коснутся пенсионеров, инвалидов, малоимущих — тех, кому больше всего нужна сейчас помощь. А в связи с тем, что происходит, может, и 10 000 будет мало. Ко второму чтению можно будет увеличить», — написал Нилов в своем telegram-канале. Ранее Госдума приняла первый пакет мер поддержки граждан и предоставила россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Таким образом, россияне смогут не платить по ипотечным и потребительским кредитам. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил раздать гражданам триллион рублей из Фонда национального благосостояния.