В Кремле заявили о провальном плане Запада по изоляции России

План Запада по изоляции России бесполезен, так как РФ невозможно изолировать от всего мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать одну страну, тем более такую большую, как Россия. В мире много стран, которые более сбалансировано и разумно относятся к динамике международных отношений. Поэтому мы убеждены, что не должны говорить об изоляции и надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана странами ЕС и НАТО, которые сейчас отказываются понимать многие очевидные вещи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
План Запада по изоляции России бесполезен, так как РФ невозможно изолировать от всего мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать одну страну, тем более такую большую, как Россия. В мире много стран, которые более сбалансировано и разумно относятся к динамике международных отношений. Поэтому мы убеждены, что не должны говорить об изоляции и надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана странами ЕС и НАТО, которые сейчас отказываются понимать многие очевидные вещи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.