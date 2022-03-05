В Кремле заявили о провальном плане Запада по изоляции России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россию невозможно изолировать от всего мира, считает Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

План Запада по изоляции России бесполезен, так как РФ невозможно изолировать от всего мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать одну страну, тем более такую большую, как Россия. В мире много стран, которые более сбалансировано и разумно относятся к динамике международных отношений. Поэтому мы убеждены, что не должны говорить об изоляции и надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана странами ЕС и НАТО, которые сейчас отказываются понимать многие очевидные вещи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.

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План Запада по изоляции России бесполезен, так как РФ невозможно изолировать от всего мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать одну страну, тем более такую большую, как Россия. В мире много стран, которые более сбалансировано и разумно относятся к динамике международных отношений. Поэтому мы убеждены, что не должны говорить об изоляции и надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана странами ЕС и НАТО, которые сейчас отказываются понимать многие очевидные вещи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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