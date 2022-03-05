В Кремле заявили о провальном плане Запада по изоляции России

05 марта 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Россию невозможно изолировать от всего мира, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности План Запада по изоляции России бесполезен, так как РФ невозможно изолировать от всего мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать одну страну, тем более такую большую, как Россия. В мире много стран, которые более сбалансировано и разумно относятся к динамике международных отношений. Поэтому мы убеждены, что не должны говорить об изоляции и надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана странами ЕС и НАТО, которые сейчас отказываются понимать многие очевидные вещи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

План Запада по изоляции России бесполезен, так как РФ невозможно изолировать от всего мира. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать одну страну, тем более такую большую, как Россия. В мире много стран, которые более сбалансировано и разумно относятся к динамике международных отношений. Поэтому мы убеждены, что не должны говорить об изоляции и надеемся, что рано или поздно наша позиция будет осознана странами ЕС и НАТО, которые сейчас отказываются понимать многие очевидные вещи», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, под которые попали крупнейшие банки страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал политической и экономической изоляции России.