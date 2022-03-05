Лавров: Украина придумала предлог, чтобы отложить переговоры с РФ

05 марта 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что Украина в очередной раз придумала предлог, чтобы отложить переговоры с Россией. Сроки третьего раунда переговоров откладываются. «Вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия о том, как все полноценно <…> урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона — украинская — постоянно придумывает какие-то предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи: задерживаются, переносят согласованные сроки», — заявил министр в эфире «России 24». Он отметил, что сроки третьего раунда переговоров Россия с украинской стороны не получила. При этом Россия обозначила условия, необходимые для урегулирования украинского кризиса. Ранее Украина объявила о третьем раунде переговоров с Россией, которые должны состоятся в начале следующей недели в Белоруссии. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью специальной операции на Украине является демилитаризация и денацификация страны. Сама операция началась 24 февраля 2022, в качестве условий ее прекращения Путин назвал соблюдение требований России в сфере безопасности.