Украина анонсировала новый раунд переговоров с Россией

Третий раунд переговоров Украины с РФ запланирован на начало следующей недели Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Третий раунд переговоров Украины с Россией состоится в начале следующей недели. Встреча делегаций вновь пройдет в Белоруссии. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели», — передает слова Подоляка РИА «Новости». Уточняется, что переговоры снова пройдут в Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. 3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала.