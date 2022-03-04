Украина анонсировала новый раунд переговоров с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Третий раунд переговоров Украины с РФ запланирован на начало следующей недели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Третий раунд переговоров Украины с Россией состоится в начале следующей недели. Встреча делегаций вновь пройдет в Белоруссии. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели», — передает слова Подоляка РИА «Новости». Уточняется, что переговоры снова пройдут в Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. 3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала.

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Третий раунд переговоров Украины с Россией состоится в начале следующей недели. Встреча делегаций вновь пройдет в Белоруссии. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Следующий раунд переговоров России и Украины пройдет в начале следующей недели», — передает слова Подоляка РИА «Новости». Уточняется, что переговоры снова пройдут в Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса. Президент Украины Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. 3 февраля завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Москва и Киев договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров. Руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что делегация из Киева не получила тех результатов, на которые рассчитывала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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