Заслуженный экономист: нужно ли россиянам скупать валюту

07 марта 2022 в 11:07 Размер текста - 17 +

Россиянам не нужно экстренно менять рубли на другие валюты, уверен экономист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россиянам не стоит паниковать из-за падения рубля и экстренно скупать дорожающую валюту до минимального прояснения ситуации. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Стабилизации ситуации на валютном рынке будет, например, способствовать принятое решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Поэтому решения сейчас лучше принимать исходя своих индивидуальных представлений об ожидаемых доходах и расходах и с учетом своего финансового положения, но главное — не паниковать, не делать резких движений», — уверен собеседник агентства. По его словам, показательно, что ведущие российские банки ввели депозиты с повышенными ставками на период 3-6 месяцев: это, уверен Марголин, индикатор того, что они рассчитывают на снижение неопределенности в течение полугода. Также, по его словам, РФ в 2022 году лучше подготовлена к санкциям, чем раньше. «С одной стороны, это проявляется в том, что есть серьезные результаты в импортозамещении. Например, Россия стала крупнейшим экспортером зерна, а еще недавно была импортером. С другой стороны, правительство приобрело опыт поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, который будет востребован и сейчас. История показывает, что те страны, которые что-либо предпринимают против России, в конечном счете сами оказываются в проигрыше», — считает Марголин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что российские IT-компании освободят от налога на прибыль на три года и от проверок контрольными органами. До этого глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство РФ в скором времени подготовит комплекс мер для поддержки российских компаний, пострадавших от санкций Запада. В частности, Мишустин анонсировал создание оперативного штаба по противодействию санкциям, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам не стоит паниковать из-за падения рубля и экстренно скупать дорожающую валюту до минимального прояснения ситуации. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил проректор РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Стабилизации ситуации на валютном рынке будет, например, способствовать принятое решение об обязательной продаже 80% валютной выручки. Поэтому решения сейчас лучше принимать исходя своих индивидуальных представлений об ожидаемых доходах и расходах и с учетом своего финансового положения, но главное — не паниковать, не делать резких движений», — уверен собеседник агентства. По его словам, показательно, что ведущие российские банки ввели депозиты с повышенными ставками на период 3-6 месяцев: это, уверен Марголин, индикатор того, что они рассчитывают на снижение неопределенности в течение полугода. Также, по его словам, РФ в 2022 году лучше подготовлена к санкциям, чем раньше. «С одной стороны, это проявляется в том, что есть серьезные результаты в импортозамещении. Например, Россия стала крупнейшим экспортером зерна, а еще недавно была импортером. С другой стороны, правительство приобрело опыт поддержки граждан и бизнеса в период пандемии, который будет востребован и сейчас. История показывает, что те страны, которые что-либо предпринимают против России, в конечном счете сами оказываются в проигрыше», — считает Марголин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что российские IT-компании освободят от налога на прибыль на три года и от проверок контрольными органами. До этого глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что правительство РФ в скором времени подготовит комплекс мер для поддержки российских компаний, пострадавших от санкций Запада. В частности, Мишустин анонсировал создание оперативного штаба по противодействию санкциям, а Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Западные страны ввели их в отношении РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.