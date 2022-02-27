Власти РФ готовят меры по защите бизнеса и россиян от санкций

Правительство России в скором времени подготовит комплекс мер, направленный на поддержку российских компаний, пострадавших от санкций Запада. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.
«Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций», — заявил Андрей Макаров, передает «Подмосковье сегодня». Он отметил, что также будут разработаны предложения по поддержке россиян.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. После начала военной операции в отношении России были введены санкции.
Правительство России в скором времени подготовит комплекс мер, направленный на поддержку российских компаний, пострадавших от санкций Запада. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций», — заявил Андрей Макаров, передает «Подмосковье сегодня». Он отметил, что также будут разработаны предложения по поддержке россиян. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. После начала военной операции в отношении России были введены санкции. Российские крупные банки попали под санкции Евросоюза. Депутат Госдумы РФ предложил новые льготы для россиян из-за санкций. Банк России объявил о новых мерах поддержки банков на фоне обвала рубля.