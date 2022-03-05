Лор Зайцев назвал основные места заражения «черной плесенью»

06 марта 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Мукормикоз может распространяться в бассейнах, банях и саунах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Мукормикоз, так называемая «черная плесень», чаще всего распространяется в местах с высоким показателем влажности и плохой гигиеной. В организм он попадает через слизистые. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Мукормикоз может передаваться через слизистую оболочку. Например, если люди будут целоваться или вместе есть мороженное. Еще вариант, если зараженный человек сходил вместе с кем-то в баню или в бассейн. Здесь мы говорим о месте с не очень хорошей гигиеной, и грибы любят очень влажную, теплую среду. Как раз для этого подходят бани, сауны, бассейны», — сказал Владимир Зайцев. Отоларинголог добавил, что контакт с «черной плесенью» возможен и через полотенце. «Через полотенце тоже передается. Допустим, я пришел в гости и вытер лицо чужим полотенцем, то есть это попадание на слизистые оболочки. Ну и санузлы с плохой гигиеной, плохой вентиляцией. Плохая гигиена — это когда туалетные комнаты не обрабатываются время от времени септиками и специальными растворами с хлоринолом, который убивает эту инфекцию», — уточнил собеседник агентства. Что касается случая обнаружения у COVID-больных мукормикоза в Тюмени, врач-отоларинголог Иван Лесков предположил, что в самом городе есть очаг этой болезни. «У меня предположение сейчас строится так: первое — где-то в Тюмени есть очаг „черной плесени“. И второе — это люди, скорее всего, тяжело переносившие коронавирусную инфекцию, поэтому так оно и произошло», — заявил он. Ранее в пресс-службе Тюменской Областной клинической больницы №2 сообщили URA.RU, что восемь пациентов после коронавируса были вылечены тюменскими врачами от «черной плесени». Там отметили, что мукормикроз проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мукормикоз, так называемая «черная плесень», чаще всего распространяется в местах с высоким показателем влажности и плохой гигиеной. В организм он попадает через слизистые. Об этом URA.RU рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Мукормикоз может передаваться через слизистую оболочку. Например, если люди будут целоваться или вместе есть мороженное. Еще вариант, если зараженный человек сходил вместе с кем-то в баню или в бассейн. Здесь мы говорим о месте с не очень хорошей гигиеной, и грибы любят очень влажную, теплую среду. Как раз для этого подходят бани, сауны, бассейны», — сказал Владимир Зайцев. Отоларинголог добавил, что контакт с «черной плесенью» возможен и через полотенце. «Через полотенце тоже передается. Допустим, я пришел в гости и вытер лицо чужим полотенцем, то есть это попадание на слизистые оболочки. Ну и санузлы с плохой гигиеной, плохой вентиляцией. Плохая гигиена — это когда туалетные комнаты не обрабатываются время от времени септиками и специальными растворами с хлоринолом, который убивает эту инфекцию», — уточнил собеседник агентства. Что касается случая обнаружения у COVID-больных мукормикоза в Тюмени, врач-отоларинголог Иван Лесков предположил, что в самом городе есть очаг этой болезни. «У меня предположение сейчас строится так: первое — где-то в Тюмени есть очаг „черной плесени“. И второе — это люди, скорее всего, тяжело переносившие коронавирусную инфекцию, поэтому так оно и произошло», — заявил он. Ранее в пресс-службе Тюменской Областной клинической больницы №2 сообщили URA.RU, что восемь пациентов после коронавируса были вылечены тюменскими врачами от «черной плесени». Там отметили, что мукормикроз проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости.