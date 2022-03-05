Освобожденный офицер ЛНР рассказал об ужасах 143-дневного плена. Видео

05 марта 2022 в 20:56 Размер текста - 17 +

ВСУ Украины издеваются над захваченными в плен военнослужащими Луганской народной республики. Об этом рассказал офицер представительства Луганской народной республики Андрей Косяк, которого взяли в плен украинские националисты и продержали в жутких условиях 143 дня. «Условия были жесткие. Меня кинули, как собаку, рядом с помойной ямой. Военнослужащие начали рвать меня на сувениры: сорвали погоны, повязку, забрали кепку. Они начали морально давить на меня. Я начал притворяться, чтобы отвлечь их от побоев и издевательств», — заявил он журналистам, информация размещена на официальном сайте Луганского информационного центра. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ захватила Косяка утром 13 октября 2021 года. Народная милиция освободила его из старобельского СИЗО после освобождения города, пишет RT. После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик украинскими военными президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Главные цели — демилитаризация и денацификация страны, а не оккупация. В Минобороны РФ заявили, что украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев, но и использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.