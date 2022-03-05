Visa прекратит транзакции в РФ в ближайшие дни

Visa ведет работу над прекращением транзакций в России в ближайшее время. Это следует из пресс-релиза компании.
«Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — передает ТАСС сообщение из пресс-релиза.
Ранее в Центробанке России сообщили, что хакерские атаки замедляют систему быстрых платежей РФ. Отмечается, что при возникновении трудностей нужно повторить операцию через какое-то время, на сохранность денег данная ситуация не влияет.
Visa ведет работу над прекращением транзакций в России в ближайшее время. Это следует из пресс-релиза компании. «Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — передает ТАСС сообщение из пресс-релиза. Ранее в Центробанке России сообщили, что хакерские атаки замедляют систему быстрых платежей РФ. Отмечается, что при возникновении трудностей нужно повторить операцию через какое-то время, на сохранность денег данная ситуация не влияет.