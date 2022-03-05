05 марта 2022

Visa прекратит транзакции в РФ в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пластиковые карты, visa, платежная система visa
Транзакции по картам Visa, выпущенным в РФ, вскоре не будут действовать за пределами России Фото:
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Visa ведет работу над прекращением транзакций в России в ближайшее время. Это следует из пресс-релиза компании.

«Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — передает ТАСС сообщение из пресс-релиза.

Ранее в Центробанке России сообщили, что хакерские атаки замедляют систему быстрых платежей РФ. Отмечается, что при возникновении трудностей нужно повторить операцию через какое-то время, на сохранность денег данная ситуация не влияет.

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Visa ведет работу над прекращением транзакций в России в ближайшее время. Это следует из пресс-релиза компании. «Начиная с этого момента Visa будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции Visa в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — передает ТАСС сообщение из пресс-релиза. Ранее в Центробанке России сообщили, что хакерские атаки замедляют систему быстрых платежей РФ. Отмечается, что при возникновении трудностей нужно повторить операцию через какое-то время, на сохранность денег данная ситуация не влияет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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