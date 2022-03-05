Центробанк: хакерские атаки замедляют систему быстрых платежей РФ

05 марта 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Из-за хакерских атак, которые направлены на провайдеров, в России может замедлиться работа Системы быстрых платежей. Такую информацию сообщает Центробанк России. «Из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей (СБП). Часть операций может проходить медленнее», — говорится на официальном сайте регулятора. Отмечается также, что в этом случае платеж нужно будет повторить через какое-то время. При этом данная ситуация не влияет на сохранность денег на счете. 28 февраля крупные российские издания подверглись взлому со стороны группировки Anonymous. Сред них издания «Коммерсант», «Фонтанка», «Известия», ТАСС. Также атаки произвели на сайты Forbes, «Такие Дела», «Право.ру», РБК. На некоторых из них появились призывы не отправлять своих сыновей и мужей на спецоперацию на Украину. Хакеры заявили, что Россию якобы изолировали от всего мира и перестали закупать у нее нефть и газ. Кроме того, в Минцифры сообщили, что портал Госуслуги подвергся беспрецедентным кибератакам. После участившихся случаев обстрела Донецкой и Луганской республик украинскими военными президент РФ Владимир Путин решил провести на территории Украины специальную операцию. Цель — демилитаризация и денацификация территории, но не ее оккупация. Позже Минобороны РФ сообщило, что российская сторона столкнулась с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях российских вооруженных сил.