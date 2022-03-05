Mastercard приостановила оказание услуг в РФ

Mastercard присоединяется к экономическим санкциям против РФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«(Компания Mastercard — прим. URA.RU) приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России. <…> Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в заявлении. Помимо этого, в России не будут работать карты Mastercard, которые были выпущены за пределами РФ, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что компания Visa намерена прекратить все транзакции в России. Процесс планируется завершить в ближайшие дни.