05 марта 2022

Mastercard приостановила оказание услуг в РФ

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Клипарт. Москва, банкомат, платежные системы, mastercard, visa, банковские операции
Mastercard присоединяется к экономическим санкциям против РФ Фото:
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Американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«(Компания Mastercard — прим. URA.RU) приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России. <…> Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в заявлении. Помимо этого, в России не будут работать карты Mastercard, которые были выпущены за пределами РФ, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что компания Visa намерена прекратить все транзакции в России. Процесс планируется завершить в ближайшие дни.

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Американская финансовая корпорация Mastercard приостановила оказание услуг на территории РФ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании. «(Компания Mastercard — прим. URA.RU) приняла решение приостановить оказание сетевых услуг в России. <…> Эта мера подразумевает, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорится в заявлении. Помимо этого, в России не будут работать карты Mastercard, которые были выпущены за пределами РФ, отмечается в документе. Ранее сообщалось, что компания Visa намерена прекратить все транзакции в России. Процесс планируется завершить в ближайшие дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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