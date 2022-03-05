05 марта 2022

В Шарм-эш-Шейхе задержали самолет «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, пустой аэропорт
Самолет должен был совершить посадку в Москве Фото:

Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не смог покинуть Шарм-эш-Шейх. Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — передает РИА «Новости» сообщение от своего источника. Самолет U6 1886 должен был совершить рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, аэропорт Домодедово, 5 марта.

Отмечается, что ранее 5 марта Египет покинули два других борта «Уральских авиалиний». На данный момент идет согласование других маршрутов, на это может уйти время. Пассажиров борта вернули в отели.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

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Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не смог покинуть Шарм-эш-Шейх. Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. «Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — передает РИА «Новости» сообщение от своего источника. Самолет U6 1886 должен был совершить рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, аэропорт Домодедово, 5 марта. Отмечается, что ранее 5 марта Египет покинули два других борта «Уральских авиалиний». На данный момент идет согласование других маршрутов, на это может уйти время. Пассажиров борта вернули в отели. Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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