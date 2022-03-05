В Шарм-эш-Шейхе задержали самолет «Уральских авиалиний»

Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не смог покинуть Шарм-эш-Шейх. Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта.
«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — передает РИА «Новости» сообщение от своего источника. Самолет U6 1886 должен был совершить рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, аэропорт Домодедово, 5 марта.
Отмечается, что ранее 5 марта Египет покинули два других борта «Уральских авиалиний». На данный момент идет согласование других маршрутов, на это может уйти время. Пассажиров борта вернули в отели.
Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.
Борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с российскими туристами не смог покинуть Шарм-эш-Шейх. Это произошло из-за заявки иностранного лизингодателя авиавластям Египта. «Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», — передает РИА «Новости» сообщение от своего источника. Самолет U6 1886 должен был совершить рейс из Шарм-эш-Шейха в Москву, аэропорт Домодедово, 5 марта. Отмечается, что ранее 5 марта Египет покинули два других борта «Уральских авиалиний». На данный момент идет согласование других маршрутов, на это может уйти время. Пассажиров борта вернули в отели. Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.