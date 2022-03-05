«Уральские авиалинии» объявили о вывозе россиян из Египта

05 марта 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. «С 5 до 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение — иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания», — говорится в сообщении пресс-секретаря. Также она отметила, что с 14 марта по 20 мая 2022 полетная программа в Египет будет отменена совсем. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Армению, ОАЭ, Израиль и Тайланд. Причину отмены международных рейсов в авиакомпании объяснили в связи со сложившейся ситуацией в авиационной отрасли. Для российских бортов закрыли свои воздушные границы все страны Евросоюза в ответ на специальную операцию на территории Украины. Следом пересечение российского воздушного пространства закрыла Росавиация для 36 стран.