«Уральские авиалинии» объявили о вывозе россиян из Египта

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, эпидемия, летное поле, самолеты на приколе
Полная отмена рейсов в Египет авиакомпания объявила с 14 марта по 20 мая 2022 года Фото:
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

«С 5 до 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение — иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания», — говорится в сообщении пресс-секретаря. Также она отметила, что с 14 марта по 20 мая 2022 полетная программа в Египет будет отменена совсем.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Армению, ОАЭ, Израиль и Тайланд. Причину отмены международных рейсов в авиакомпании объяснили в связи со сложившейся ситуацией в авиационной отрасли. Для российских бортов закрыли свои воздушные границы все страны Евросоюза в ответ на специальную операцию на территории Украины. Следом пересечение российского воздушного пространства закрыла Росавиация для 36 стран.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» ограничила авиасообщение России и Египта. Теперь самолеты авиакомпании будут только вывозить россиян из Египта, сообщила URA.RU пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова. «С 5 до 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение — иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания», — говорится в сообщении пресс-секретаря. Также она отметила, что с 14 марта по 20 мая 2022 полетная программа в Египет будет отменена совсем. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила рейсы в Армению, ОАЭ, Израиль и Тайланд. Причину отмены международных рейсов в авиакомпании объяснили в связи со сложившейся ситуацией в авиационной отрасли. Для российских бортов закрыли свои воздушные границы все страны Евросоюза в ответ на специальную операцию на территории Украины. Следом пересечение российского воздушного пространства закрыла Росавиация для 36 стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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