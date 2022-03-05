05 марта 2022

Зеленский поговорил с Илоном Маском

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский обсудил с Маском новую поставку оборудования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Вскоре страна получит новую партию систем Starlink, отметил украинский лидер.

«Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — написал Зеленский в своем Twitter. Также украинский лидер сообщил, что обсудил с Маском «возможные космические проекты».

Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине. Он заявил, что Маск «перешел на сторону врага».

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Вскоре страна получит новую партию систем Starlink, отметил украинский лидер. «Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — написал Зеленский в своем Twitter. Также украинский лидер сообщил, что обсудил с Маском «возможные космические проекты». Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине. Он заявил, что Маск «перешел на сторону врага».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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