Зеленский поговорил с Илоном Маском

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Вскоре страна получит новую партию систем Starlink, отметил украинский лидер.
«Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — написал Зеленский в своем Twitter. Также украинский лидер сообщил, что обсудил с Маском «возможные космические проекты».
Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине. Он заявил, что Маск «перешел на сторону врага».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорил с основателем компании SpaceX Илоном Маском. Вскоре страна получит новую партию систем Starlink, отметил украинский лидер. «Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украины словами и делами. На следующей неделе мы получим еще одну партию систем Starlink для разрушенных городов», — написал Зеленский в своем Twitter. Также украинский лидер сообщил, что обсудил с Маском «возможные космические проекты». Ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин осудил Илона Маска за помощь Украине. Он заявил, что Маск «перешел на сторону врага».