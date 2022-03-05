Ветеран спецназа заявил о крупнейшем акте терроризма на Украине

06 марта 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Более пяти тысяч человек украинские националисты держат в заложниках, заявил Сергей Гончаров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Захват украинскими националистами около пяти тысячи иностранцев в разных городах республики является крупнейшим в истории актом терроризма. Об этом РИА «Новости» заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Издание указывает, что, по данным Национального центра управления обороной (входит в Минобороны РФ), националистические батальоны захватили в качестве «живого щита» около пяти тысяч иностранцев в разных городах Украины. В том числе, речь идет о студентах из Индии, гражданах Вьетнама, Египта, Иордании, Танзании и других стран. «Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», — поделился с РИА «Новости» ветеран спецназа. Гончаров призвал проявлять активность те страны, чьих граждан националисты удерживают в заложниках на Украине. «Россия делает все для помощи мирным людям — мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на [Владимира] Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан», — заключил он. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинская сторона не выпускает по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Офицер ЛНР Андрей Косяк, который находился в плену 143 дня, рассказал о том, как над ним и другими захваченными людьми издевались украинские националисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Захват украинскими националистами около пяти тысячи иностранцев в разных городах республики является крупнейшим в истории актом терроризма. Об этом РИА «Новости» заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Издание указывает, что, по данным Национального центра управления обороной (входит в Минобороны РФ), националистические батальоны захватили в качестве «живого щита» около пяти тысяч иностранцев в разных городах Украины. В том числе, речь идет о студентах из Индии, гражданах Вьетнама, Египта, Иордании, Танзании и других стран. «Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», — поделился с РИА «Новости» ветеран спецназа. Гончаров призвал проявлять активность те страны, чьих граждан националисты удерживают в заложниках на Украине. «Россия делает все для помощи мирным людям — мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на [Владимира] Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан», — заключил он. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Российская сторона действует корректно, не причиняя вреда мирным жителям. Тогда как украинская сторона не выпускает по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Офицер ЛНР Андрей Косяк, который находился в плену 143 дня, рассказал о том, как над ним и другими захваченными людьми издевались украинские националисты.