Кадыров показал чеченский спецназ, готовый поехать на Украину

06 марта 2022 в 07:56 Размер текста - 17 +

Спецназовцы с нетерпением ждут приказала выдвинуться на Украину, отметил Рамзан Кадыров Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника. «Это легендарные спецназовцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД. Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней. Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события», — написал Кадыров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков. Глава Чечни отметил, что погибшие сражались за безопасность своей страны, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео в своем telegram-канале, на котором показал «легендарных спецназовцев» полка имени Ахмата Кадырова, которые ждут приказ выдвинуться на Украину. На видео продемонстрированы вооруженные люди и военная техника. «Это легендарные спецназовцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата Кадырова МВД. Они в нетерпении ожидают приказ выдвинуться на Украину для зачистки территории от нацистов и их прихвостней. Каждый из них надеется, что приказ не заставит долго себя ждать. Но всему свое время. Не будем опережать события», — написал Кадыров. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Рамзан Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков. Глава Чечни отметил, что погибшие сражались за безопасность своей страны, пишет RT.