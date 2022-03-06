ТАСС: Украина была на пороге создания ядерной бомбы

Украина добывала плутоний для создания ядерной бомбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина в последние несколько месяцев была близка к созданию ядерного оружия вопреки Будапештскому меморандуму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских ведомств.

«По заключению западных экспертов, киевский режим был наиболее близок к созданию ядерного взрывного устройства на основе плутония за счет скрытого его получения из хранящегося на территории страны отработанного ядерного топлива. Изготовить такое устройство украинские специалисты могли в течение нескольких месяцев», — сообщает ТАСС.

По информации источника, Украина много лет шла к созданию собственного ядерного оружия. В частности, добывала плутоний на Чернобыльской атомной электростанции для создания так называемой «грязной» бомбы. Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, Великобритании и США. По этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.