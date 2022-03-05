Жители Екатеринбурга стали участниками массово автопробега в поддержку президента РФ Владимира Путина и специальной операции на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и специальной операции на Украине прошел в Екатеринбурге. Атрибутами автопробега стали флаги Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Сегодня в автопробеге участвует порядка 100 машин. Колонна автомобилей начнет движение от памятника С. М. Кирову, который находится около УрФУ, к Широкореченскому военно-мемориальному комплексу. Там участники автопробега возложат цветы», — поделился Кирилл, член мотоклуба «Черные ножи МС» и участник автопробега.

Участники флешмоба поблагодарили всех, кто нашел время приехать и внести свой вклад в общее дело. «Очень приятно, что многие жители Екатеринбурга разделяют наше мнение. Нам сигналят. Приятно видеть единство, особенно в такой сложный для нашей страны период. Приятно, что много молодежи», — поделился мнением представитель Уральского казачества.

По всей России проходят акции в поддержку армии и спецоперации на Украине. В поддержку нашей армии автомобилисты на стекла машин клеят символичные буквы Z и V. Буква Z означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

URA.RU ранее писало, что ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которую приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризация и денацификация ее территории.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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