Украинские власти объявили об эвакуации жителей Мариуполя

06 марта 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Украинские власти сообщили об эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей мэрии. «Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гумкоридору через сутки после срока, о котором договорились с РФ. Эвакуация из Мариуполя будет происходить из трех мест автобусами», -пишет РИА «Новости». В Народной милиции ДНР сообщили, что украинские националисты заложили 10 тысяч мин в центре Мариуполя. Всего за последние сутки из региона было эвакуировано 6,5 тысяч жителей. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Армия РФ объявила день тишины, чтобы открыть гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Однако украинские националисты устроили провокацию и не выпустили мирных жителей, после чего российская армия возобновила наступление.