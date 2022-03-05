Военные РФ возобновили наступление из-за провокаций националистов

Минобороны России обнародовало последние сводки с Украины (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты воспользовались «режимом тишины», который действовал 5 марта в Мариуполе и Волновахе, для укрепления своих позиций. По объявленным коридорам безопасности не смог выйти ни один мирный житель, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Украинская сторона не желает воздействовать на националистов или продлевать данный „режим тишины“. Поэтому наступательные действия Вооруженных Сил России возобновлены», — сообщил Конашенков.

Согласно новым данным Минобороны России, силы ДНР контролируют населенные пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное. Российские военные взяли под контроль Малую Токмачку, Марфополь, Ремовку, Новокарловку, Орлинское, Володино и Малиновку.

Уничтожены пять радиолокационных станций, два зенитных ракетных комплекса ПВО «Бук М-1». В районе Житомира сбиты четыре самолета Су-27 ВСУ, в районе Нежина — Су-25. Уничтожены вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотник «Байрактар ТБ-2». Всего на сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, уничтожено 2119 объектов военной инфраструктуры Украины, 90 самолетов, 748 танков и 59 беспилотных летательных аппаратов.

Специальная операция Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские военные с самого начала операции организуют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан, однако украинская сторона блокирует передвижение беженцев и часто использует их в качестве живого щита и удерживает в заложниках. Об этом, в частности, сегодня заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам