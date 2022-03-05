В спецоперации на Украине погибли сотрудники пермского ОМОНа

06 марта 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

При выполнении спецоперации в ДНР погибли омоновцы из Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трое сотрудников ОМОНа из Пермского края погибли, выполняя спецоперацию в Донбасской народной республике. Такую информацию приводит сайт губернатора и правительства Пермского края. «Наши земляки, трое ребят из пермского ОМОНа, погибли при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин», — говорится на официальном сайте. Они посвятили себя служению России и до конца остались верными воинской присяге. Пермский губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что погибшие «останутся для нас примером отваги и героизма». Вооруженные столкновения на территории Донбасской и Луганской народной республик начались в 2014 году. 24 февраля этого года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этих территориях. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Трое сотрудников ОМОНа из Пермского края погибли, выполняя спецоперацию в Донбасской народной республике. Такую информацию приводит сайт губернатора и правительства Пермского края. «Наши земляки, трое ребят из пермского ОМОНа, погибли при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин», — говорится на официальном сайте. Они посвятили себя служению России и до конца остались верными воинской присяге. Пермский губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что погибшие «останутся для нас примером отваги и героизма». Вооруженные столкновения на территории Донбасской и Луганской народной республик начались в 2014 году. 24 февраля этого года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этих территориях. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее.