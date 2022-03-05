05 марта 2022
04 марта 2022

В спецоперации на Украине погибли сотрудники пермского ОМОНа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, омон
При выполнении спецоперации в ДНР погибли омоновцы из Пермского края Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Трое сотрудников ОМОНа из Пермского края погибли, выполняя спецоперацию в Донбасской народной республике. Такую информацию приводит сайт губернатора и правительства Пермского края.

«Наши земляки, трое ребят из пермского ОМОНа, погибли при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин», — говорится на официальном сайте. Они посвятили себя служению России и до конца остались верными воинской присяге.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что погибшие «останутся для нас примером отваги и героизма».

Вооруженные столкновения на территории Донбасской и Луганской народной республик начались в 2014 году. 24 февраля этого года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этих территориях. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Трое сотрудников ОМОНа из Пермского края погибли, выполняя спецоперацию в Донбасской народной республике. Такую информацию приводит сайт губернатора и правительства Пермского края. «Наши земляки, трое ребят из пермского ОМОНа, погибли при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Донбассе. Это старший лейтенант Денис Соколов, сержант Евгений Лодочников и младший сержант Антон Палкин», — говорится на официальном сайте. Они посвятили себя служению России и до конца остались верными воинской присяге. Пермский губернатор Дмитрий Махонин выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что погибшие «останутся для нас примером отваги и героизма». Вооруженные столкновения на территории Донбасской и Луганской народной республик начались в 2014 году. 24 февраля этого года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этих территориях. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...