Зеленский присвоил звания городов-героев шести городам. В их числе Харьков и Мариуполь

07 марта 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

В число городов-героев на Украине пошли Харьков, Мариуполь Чернигов, Херсон, Гостомель, Волноваха. Так решил президент Украины Владимир Зеленский. «Я решил наградить специальным званием… городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха», — заявил Зеленский на брифинге. 6 марта в Мариуполе была объявлена эвакуация из города по гуманитарному коридору. Власти сделали это только спустя сутки после срока, о котором договорились с Россией. Позже Минобороны РФ сообщили, что Киев не выполнил взятые на себя обязательства по данному вопросу. В ночь с 6 на 7 марта стало известно, что националисты из Украины начали стрелять по мирным людям, которые пытались пройти по гумкоридору из Мариуполя. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.