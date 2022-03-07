Глава МИД Франции: необходимо поддерживать связь с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
В МИД Франции считают важным поддерживать связь с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий», — сказал Ле Дриан в интервью телеканалу France 2. Информацию передает РИА «Новости». Министр также подчеркнул, что Франция не воюет с Россией.

6 марта также состоялись переговоры по телефону между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий», — сказал Ле Дриан в интервью телеканалу France 2. Информацию передает РИА «Новости». Министр также подчеркнул, что Франция не воюет с Россией. 6 марта также состоялись переговоры по телефону между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...