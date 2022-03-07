Глава МИД Франции: необходимо поддерживать связь с Путиным

07 марта 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

В МИД Франции считают важным поддерживать связь с Путиным Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий», — сказал Ле Дриан в интервью телеканалу France 2. Информацию передает РИА «Новости». Министр также подчеркнул, что Франция не воюет с Россией. 6 марта также состоялись переговоры по телефону между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо поддерживать канал связи с президентом России Владимиром Путиным на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий», — сказал Ле Дриан в интервью телеканалу France 2. Информацию передает РИА «Новости». Министр также подчеркнул, что Франция не воюет с Россией. 6 марта также состоялись переговоры по телефону между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. Лидеры государств обсудили недавний инцидент с возгоранием на территории Запорожской АЭС. Кроме того, Путин отметил, что российские военные контролируют Чернобыльскую АЭС, и назвал условия переговоров с Зеленским. Президент РФ готов провести переговоры с украинской стороной в третьей стране, а также допускает формат видеоконференции. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.