Пермский контрактник погиб во время спецоперации на Украине

На Украине погиб солдат из Пермского края Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Стало известно о гибели во время спецоперации на Украине 34-летнего солдата из Пермского края. Департамент информационной политики администрации губернатора подтвердил информацию и выразил соболезнования близким военного.

«Департамент информационной политики официально подтверждает гибель в ходе проведения специальной операции Габтуллина Виталия Раилевича, 1988 года рождения, погиб 3 марта 2022 года. Уроженец Лысьвы. Выражаем соболезнования родным и близким», — ответили URA.RU в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее подтвердилась гибель трех сотрудников ОМОНа из Пермского края. Служащие погибли при выполнении специальной операции на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. Глава государства уточнял, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территории страны.