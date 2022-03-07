Кадыров анонсировал «интересные новости» из Украины

В ближайшее время армии РФ удастся «прижать бандеровцев и шайтанов», заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно проходят вглубь украинской территории, не встречая серьезного сопротивления. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в ближайшее время граждан РФ ждут «интересные новости» с Украины.

«Дорогой брат, [командир] Хусейн Межидов рассказывает, что никак не может наткнуться на бандеровцев и шайтанов. Российские военнослужащие успешно проходят вглубь территории, не встречая упорного сопротивления. В ближайшее время нас ждут интересные новости», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По словам главы Чечни, украинским националистам удается «позорно бежать», пока российские военные ищут их. Кадыров заявил, что в ближайшем времени армии РФ удастся прижать их. Он подчеркнул, что российские бойцы находятся в хорошем расположении духа и готовы выполнять поставленные задачи.

Ранее глава Чечни в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором показал спецназовцев из полка имени Ахмата Кадырова, готовых выдвинуться на Украину. На кадрах также была продемонстрирована вооруженная техника.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации и денацификации Украины. В числе прочих войск 26 февраля в регион были направлены 12 тысяч силовиков из Чечни. Позже Кадыров сообщил, что за время спецоперации погибло двое чеченских силовиков. Глава Чечни отметил, что погибшие сражались за безопасность своей страны, пишет RT.

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