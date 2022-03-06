Мизулина предложила ограничить доступ к Instagram

07 марта 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

По словам Екатерины Мизулиной, в Instagram распространяется дезинформации о российской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На время проведения спецоперации РФ в Украине следует замедлить работу Instagram на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации», — сказала Екатерина Мизулина. Ранее на территории России был заблокирован Facebook. В Роскомнадзоре объяснили это решение ограничением доступа к аккаунтам российских СМИ со стороны социальной сети. Facebook принадлежит компании Meta Platforms, Inc., куда также входит Instagram и мессенджер What’s App. Вице-президент Meta Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей. 24 февраля началась спецоперация российских войск в Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным жителям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На время проведения спецоперации РФ в Украине следует замедлить работу Instagram на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации», — сказала Екатерина Мизулина. Ранее на территории России был заблокирован Facebook. В Роскомнадзоре объяснили это решение ограничением доступа к аккаунтам российских СМИ со стороны социальной сети. Facebook принадлежит компании Meta Platforms, Inc., куда также входит Instagram и мессенджер What’s App. Вице-президент Meta Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей. 24 февраля началась спецоперация российских войск в Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным жителям.