06 марта 2022

Мизулина предложила ограничить доступ к Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, мизулина екатерина
По словам Екатерины Мизулиной, в Instagram распространяется дезинформации о российской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На время проведения спецоперации РФ в Украине следует замедлить работу Instagram на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации», — сказала Екатерина Мизулина.

Ранее на территории России был заблокирован Facebook. В Роскомнадзоре объяснили это решение ограничением доступа к аккаунтам российских СМИ со стороны социальной сети. Facebook принадлежит компании Meta Platforms, Inc., куда также входит Instagram и мессенджер What’s App. Вице-президент Meta Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей.

24 февраля началась спецоперация российских войск в Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным жителям.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На время проведения спецоперации РФ в Украине следует замедлить работу Instagram на территории России. Об этом в разговоре с URA.RU заявила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. «Реклама с фейками и дезинформацией, с призывами к незаконным акциям, экстремистские высказывания, которые рекламировались очень активно, распространялись и на платформе Instagram. И продолжают эти рекламные объявления распространяться. В текущей ситуации мы считаем необходимым хотя бы замедлить трафик Instagram на момент проведения спецоперации», — сказала Екатерина Мизулина. Ранее на территории России был заблокирован Facebook. В Роскомнадзоре объяснили это решение ограничением доступа к аккаунтам российских СМИ со стороны социальной сети. Facebook принадлежит компании Meta Platforms, Inc., куда также входит Instagram и мессенджер What’s App. Вице-президент Meta Ника Клегга заявила, что компания не собирается выполнять требования российских властей. 24 февраля началась спецоперация российских войск в Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она носит освободительный характер, у российских войск нет планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным жителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...