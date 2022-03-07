Военный эксперт заявил об участии НАТО в конфликте на Украине

07 марта 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Украина не соблюдает гуманитарных принципов ведения войны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО косвенно участвуют в конфликте на Украине и стягивают войска, чтобы продиктовать свои условия мира. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сейчас идет информация о том, что отставные морские пехотинцы Великобритании уже во Львове высадились. Это косвенное участие Великобритании в войне. США перебросили танки „Абрамс“ и личный состав в Германию. По всей видимости, они сейчас начнут передвигать еще в Румынию. Это тоже косвенное участие. На границах России создаться НАТОвская ударная группировка, и я, как бывший военный, могу сказать, что им для этого нужен где-то месяц. Я думаю, они этот месяц пытаются выиграть, чтобы потом с позиции силы продиктовать нам свои условия мира», — сказал Анатолий Матвийчук. Он предположил, что западные страны посоветовали президенту Украины тянуть время, чтобы перегруппировать свои войска. «Сегодня по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, который позвонил нашему президенту [Владимиру Путину], согласовав эти вопросы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским было объявлено перемирие и прекращение огня. Никто не откликнулся, никто не организовал. Я думаю, что западные страны посоветовали Зеленскому тянуть время, сколько можно. Мы можем в открытую говорить, что украинская сторона не соблюдает принципов гуманитарных принципов ведения войны и намерено подставляет своих жителей под огонь», — отметил эксперт. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы РФ объявили режим тишины с 10:00 7 марта. Вооруженные силы и националисты Украины устроили не менее 172 обстрелов в это время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО косвенно участвуют в конфликте на Украине и стягивают войска, чтобы продиктовать свои условия мира. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Сейчас идет информация о том, что отставные морские пехотинцы Великобритании уже во Львове высадились. Это косвенное участие Великобритании в войне. США перебросили танки „Абрамс“ и личный состав в Германию. По всей видимости, они сейчас начнут передвигать еще в Румынию. Это тоже косвенное участие. На границах России создаться НАТОвская ударная группировка, и я, как бывший военный, могу сказать, что им для этого нужен где-то месяц. Я думаю, они этот месяц пытаются выиграть, чтобы потом с позиции силы продиктовать нам свои условия мира», — сказал Анатолий Матвийчук. Он предположил, что западные страны посоветовали президенту Украины тянуть время, чтобы перегруппировать свои войска. «Сегодня по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, который позвонил нашему президенту [Владимиру Путину], согласовав эти вопросы с [украинским лидером Владимиром] Зеленским было объявлено перемирие и прекращение огня. Никто не откликнулся, никто не организовал. Я думаю, что западные страны посоветовали Зеленскому тянуть время, сколько можно. Мы можем в открытую говорить, что украинская сторона не соблюдает принципов гуманитарных принципов ведения войны и намерено подставляет своих жителей под огонь», — отметил эксперт. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Вооруженные силы РФ объявили режим тишины с 10:00 7 марта. Вооруженные силы и националисты Украины устроили не менее 172 обстрелов в это время.