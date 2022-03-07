В Белоруссии начались российско-украинские переговоры

Делегации России и Украины начали переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщили в российском посольстве в Минске.
«Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси», — сообщило посольство РФ в Белоруссии, передает ТАСС. Делегацию от России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Стороны обсуждают спецоперацию, которую РФ проводит на Украине.
Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является не оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны России сообщали, что военные действуют корректно и осторожно, не причиняют вреда мирным жителям.
Делегации России и Украины начали переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщили в российском посольстве в Минске. «Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси», — сообщило посольство РФ в Белоруссии, передает ТАСС. Делегацию от России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Стороны обсуждают спецоперацию, которую РФ проводит на Украине. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является не оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны России сообщали, что военные действуют корректно и осторожно, не причиняют вреда мирным жителям.