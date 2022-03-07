В Белоруссии начались российско-украинские переговоры

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, переговоры, стол переговоров, зеленский владимир
Россия и Украина проводят еще одно обсуждение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Делегации России и Украины начали переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщили в российском посольстве в Минске.

«Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси», — сообщило посольство РФ в Белоруссии, передает ТАСС. Делегацию от России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Стороны обсуждают спецоперацию, которую РФ проводит на Украине.

Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является не оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны России сообщали, что военные действуют корректно и осторожно, не причиняют вреда мирным жителям.

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Делегации России и Украины начали переговоры в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщили в российском посольстве в Минске. «Только что стартовал третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси», — сообщило посольство РФ в Белоруссии, передает ТАСС. Делегацию от России возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Стороны обсуждают спецоперацию, которую РФ проводит на Украине. Россия 24 февраля начала на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является не оккупация, заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны России сообщали, что военные действуют корректно и осторожно, не причиняют вреда мирным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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