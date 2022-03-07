Депутат Госдумы объяснила тактику украинских националистов. «Даже фашисты так не делали»

07 марта 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Дети с Донбасса не знают мирной жизни и боятся самолетов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты подставляют под удар мирное население, чтобы обвинить в жертвах Россию. Таким мнением с URA.RU поделилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Так поступают нелюди, кроме как фашистами их не назовешь. Даже фашисты себе такого не всегда позволяли. Они уже видели, что шансов у них нет. И последнее — это выставлять впереди себя женщин и детей, для того, чтобы мировому сообществу протранслировать, что русские не щадят мирных жителей. Они спишут все это на наших русских ребят, тех, кто исполняет эту спецоперацию», — сказала Нина Останина. Депутат уверена, что ради своей цели националисты готовы на все. «Кроме как головорезами, их не назовешь. Это отморозки. Целое поколение, воспитанное восемь лет в ненависти к людям. При этом им наплевать, русские или свои, дети, женщины или старики. Это другая генерация людей, у кого отсутствуют слова совесть и честь. Они получили задание, они будут делать все: ни грудничков, ни беременных они не пощадят», — подчеркнула парламентарий. По ее словам, под удар детей ставили еще до начала спецоперации. Я была в Подольске. Там пункт временного размещения в лагере «Мечта», где беженцы с Донецка. Они как раз об этом говорили. В 34-й школе Подольска в одном классе пятиклассник услышал гражданский самолет, подбежал к учительнице, обхватил ее за колени, затрясся. Он никогда не жил в мире. Эти дети не знают, что такое не бояться бомб. Это больная психика, они недоедают», — отметила Останина. Глава комитета подчеркнула, что не осуждает европейцев. «Они тоже втянуты в эту игру, потирает руки только одно государство — США. Понимание того, что этот геноцид уже 8 лет продолжается, еще не пришло к тем, кто кукловодит [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы не можем уйти и оставить ситуацию, и обрекать всех детей на то, чтобы они стали жертвами», — заключила Останина. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинские националисты открывают огонь по мирным жителям Мариуполя, которые пытаются покинуть свои дома. Люди вынуждены писать красками на стенах и дверях: «Не стреляйте, здесь дети». Именно в этих домах, пользуясь тактикой террористов, националисты разворачивают свои огневые точки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты подставляют под удар мирное население, чтобы обвинить в жертвах Россию. Таким мнением с URA.RU поделилась председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Так поступают нелюди, кроме как фашистами их не назовешь. Даже фашисты себе такого не всегда позволяли. Они уже видели, что шансов у них нет. И последнее — это выставлять впереди себя женщин и детей, для того, чтобы мировому сообществу протранслировать, что русские не щадят мирных жителей. Они спишут все это на наших русских ребят, тех, кто исполняет эту спецоперацию», — сказала Нина Останина. Депутат уверена, что ради своей цели националисты готовы на все. «Кроме как головорезами, их не назовешь. Это отморозки. Целое поколение, воспитанное восемь лет в ненависти к людям. При этом им наплевать, русские или свои, дети, женщины или старики. Это другая генерация людей, у кого отсутствуют слова совесть и честь. Они получили задание, они будут делать все: ни грудничков, ни беременных они не пощадят», — подчеркнула парламентарий. По ее словам, под удар детей ставили еще до начала спецоперации. Я была в Подольске. Там пункт временного размещения в лагере «Мечта», где беженцы с Донецка. Они как раз об этом говорили. В 34-й школе Подольска в одном классе пятиклассник услышал гражданский самолет, подбежал к учительнице, обхватил ее за колени, затрясся. Он никогда не жил в мире. Эти дети не знают, что такое не бояться бомб. Это больная психика, они недоедают», — отметила Останина. Глава комитета подчеркнула, что не осуждает европейцев. «Они тоже втянуты в эту игру, потирает руки только одно государство — США. Понимание того, что этот геноцид уже 8 лет продолжается, еще не пришло к тем, кто кукловодит [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы не можем уйти и оставить ситуацию, и обрекать всех детей на то, чтобы они стали жертвами», — заключила Останина. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинские националисты открывают огонь по мирным жителям Мариуполя, которые пытаются покинуть свои дома. Люди вынуждены писать красками на стенах и дверях: «Не стреляйте, здесь дети». Именно в этих домах, пользуясь тактикой террористов, националисты разворачивают свои огневые точки.