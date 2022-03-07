Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти

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России хотят запретить продавать нефть и газ Фото:
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В Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией.

«Лидеры Конгресса США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с РФ и Минском», — говорится в заявлении нижней палаты США, которое приводит РИА «Новости».

Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.

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В Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией. «Лидеры Конгресса США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с РФ и Минском», — говорится в заявлении нижней палаты США, которое приводит РИА «Новости». Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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