Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти

В Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией.
«Лидеры Конгресса США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с РФ и Минском», — говорится в заявлении нижней палаты США, которое приводит РИА «Новости».
Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.
В Конгрессе США одобрили процедуру запрета поставок российских нефти и газа. Также планируется запретить торговые отношения Вашингтона с Россией и Белоруссией. «Лидеры Конгресса США согласовали процедуру запрета поставок энергоносителей РФ и остановки нормальных торговых отношений с РФ и Минском», — говорится в заявлении нижней палаты США, которое приводит РИА «Новости». Ранее о разработке закона, который должен парализовать российскую экономику, заявляла спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме запрета поставок энергоносителей документ предусматривает повышение тарифов на российский импорт.