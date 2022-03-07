США планируют отказаться от российской нефти

07 марта 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

Палата представителей американского Конгресса планирует рассмотреть законопроект, который запрещает поставки нефти в США из России. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси. Кроме того, законопроект предусматривает повышение тарифов на российский импорт. «Палата [представителей] рассматривает жесткий законопроект, который еще более изолирует Россию от мировой экономики». Он предполагает «введение запрета на импорт российской нефти и энергоносителей в США, отмену нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией и принятие первого шага с целью отмены доступа России к ВТО», — цитирует письмо Нэнси Пелоси ТАСС. Ранее о том, что США и Евросоюз обсуждают запрет на поставки нефти из России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого издание Financial Times писало, что Москва может преодолеть экономические последствия санкций в течение полугода. Это произойдет благодаря высоким ценам на нефть. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.