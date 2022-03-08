Врач назвал пять основных причин головной боли

Головная боль может стать реакцией организма на дискомфорт, вызванный изменениями погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Головные боли при резкой смене погоды свидетельствуют о наличии серьезной хронической патологии в организме человека. Также они могут быть реакцией организма на внешний дискомфорт. Основные причины головной боли в беседе с URA.RU назвала врач, специалист по лечению сложных случаев заболеваний опорно-двигательного аппарата Елена Лисина.

«Метеозависимость не самостоятельное явление, а обострение хронической патологии. Как возникает недомогание? Метеофронт разрежает воздух, при его вдыхании разреженного воздуха возникает гипоксия мозга. В ответ гипоталамус начинает „паниковать“: возрастает выброс гормонов стресса, а синтез серотонина и дофамина снижается. Отсюда — тревога, повышенная чувствительность ко всем видам боли и самое неприятное — мигрень», — говорит Елена Лисина.

Недомоганиям, в том числе головной боли, способствует и сам мозг, вернее, его способность связывать события в цепочки вызываемых реакций (апофения — переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных). При резком ухудшении погоды мозг сигнализирует об опасности. «При виде тучи организм запускает почти что условно-рефлекторную паническую атаку в разных проявлениях: затруднение дыхания, тревожность, психосоматическая „пляска“ симптомов. А в этом году зима решила „разнообразить“ наши будни резкими температурными перепадами — до 20 градусов разницы в течение одного дня, сменой морозов на резкую оттепель», — отмечает врач.

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