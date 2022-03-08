Иммунолог назвал условия распространения вирусов из лабораторий

08 марта 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Защита биолабораторий ниже, чем ядерных объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Патогены из биологических лабораторий Украины, которые там разрабатывали, могут распространиться, если их оперативно не уничтожить. Особенно опасно, если эти болезни могут переносить животные. Об этом URA.RU рассказал Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Лабораторий таких немало. Занимаются они лихорадками, чумой, сибирской язвой, и в том числе коронавирусом. По поводу опасности, конечно, утечки могут быть. В США есть ежегодные доклады. Там сообщают об утечках или рисках утечек. Они бывают. Это человеческий фактор, и есть риск заразить персонал. Такое случается, нет системы, которая была бы полностью защищена. Сейчас риски утечек тоже есть. Они высоки при военных действиях. Главное — вовремя уничтожить биоматериал. Это можно сделать быстро при принятии такого решения. А если их переносят животные, для болезни — это хорошая возможность», — сказал Николай Крючков. По его словам, за биологическими лабораториями необходимо тщательно следить. «К ним нужно оказывать внимание даже больше, чем к объектам ядерной инфраструктуры. У ядерных есть защита. Их сложно пробить ракетами. Тут такого нет, и их можно разбомбить с самыми плохими последствиями. Может возникнуть распространение», — отметил иммунолог. Он отметил, что нет единых подходов к консервации и уничтожению материалов, как это есть с ядерными объектами. Крючков подчеркнул, что избавится от биолабораторий тоже не получиться, так как нет гарантии, что все будут соблюдать данную договоренность. Вирусолог, инфекционист Николай Малышев отметил, что биолаборатории расположены во многих странах. «Их полно вокруг России: в Казахстане, в Грузии есть. В Украине они разрушены. Сложно судить, что там на самом деле, но дары должны были способствовать тому, что инфекционное начало уничтожено. Я думаю, что опасности нет. У нас же есть еще войска радиационной, химической и биологической защиты. Наверняка они привлекаются», — сообщил эксперт. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По сообщению Минобороны РФ, в украинских лабораториях разрабатывали патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Согласно данным ведомства, на Украине расположена сеть из более чем 30 биолабораторий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Патогены из биологических лабораторий Украины, которые там разрабатывали, могут распространиться, если их оперативно не уничтожить. Особенно опасно, если эти болезни могут переносить животные. Об этом URA.RU рассказал Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Лабораторий таких немало. Занимаются они лихорадками, чумой, сибирской язвой, и в том числе коронавирусом. По поводу опасности, конечно, утечки могут быть. В США есть ежегодные доклады. Там сообщают об утечках или рисках утечек. Они бывают. Это человеческий фактор, и есть риск заразить персонал. Такое случается, нет системы, которая была бы полностью защищена. Сейчас риски утечек тоже есть. Они высоки при военных действиях. Главное — вовремя уничтожить биоматериал. Это можно сделать быстро при принятии такого решения. А если их переносят животные, для болезни — это хорошая возможность», — сказал Николай Крючков. По его словам, за биологическими лабораториями необходимо тщательно следить. «К ним нужно оказывать внимание даже больше, чем к объектам ядерной инфраструктуры. У ядерных есть защита. Их сложно пробить ракетами. Тут такого нет, и их можно разбомбить с самыми плохими последствиями. Может возникнуть распространение», — отметил иммунолог. Он отметил, что нет единых подходов к консервации и уничтожению материалов, как это есть с ядерными объектами. Крючков подчеркнул, что избавится от биолабораторий тоже не получиться, так как нет гарантии, что все будут соблюдать данную договоренность. Вирусолог, инфекционист Николай Малышев отметил, что биолаборатории расположены во многих странах. «Их полно вокруг России: в Казахстане, в Грузии есть. В Украине они разрушены. Сложно судить, что там на самом деле, но дары должны были способствовать тому, что инфекционное начало уничтожено. Я думаю, что опасности нет. У нас же есть еще войска радиационной, химической и биологической защиты. Наверняка они привлекаются», — сообщил эксперт. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По сообщению Минобороны РФ, в украинских лабораториях разрабатывали патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. Согласно данным ведомства, на Украине расположена сеть из более чем 30 биолабораторий.