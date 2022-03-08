Украина поставила России ультиматум о вступлении в НАТО

Украина не будет вступать в НАТО, если их стране дадут гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Его спросили, при каком условии Украина откажется от вступления в НАТО. «Нужны гарантии безопасности», — ответил он, информацию передает РИА «Новости».
Ранее на переговорах России и Украины участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. По его словам, это связано с тем, что альянс не собирается принимать их страну в ближайшие 5-10 лет. Россия была против их вступления из-за того, что таким образом блок расширится вплотную к границам РФ. НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, в котором был указан этот пункт. Президент России Владимир Путин напомнил, что страны Запада в 1990-е годы пообещали не распространяться на восток.
Украина не будет вступать в НАТО, если их стране дадут гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его спросили, при каком условии Украина откажется от вступления в НАТО. «Нужны гарантии безопасности», — ответил он, информацию передает РИА «Новости». Ранее на переговорах России и Украины участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. По его словам, это связано с тем, что альянс не собирается принимать их страну в ближайшие 5-10 лет. Россия была против их вступления из-за того, что таким образом блок расширится вплотную к границам РФ. НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, в котором был указан этот пункт. Президент России Владимир Путин напомнил, что страны Запада в 1990-е годы пообещали не распространяться на восток.