Украина поставила России ультиматум о вступлении в НАТО

08 марта 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Украина готова не вступать в альянс, если договорится с Россией о безопасности Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко новость из сюжета Переговоры России и НАТО Украина не будет вступать в НАТО, если их стране дадут гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его спросили, при каком условии Украина откажется от вступления в НАТО. «Нужны гарантии безопасности», — ответил он, информацию передает РИА «Новости». Ранее на переговорах России и Украины участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. По его словам, это связано с тем, что альянс не собирается принимать их страну в ближайшие 5-10 лет. Россия была против их вступления из-за того, что таким образом блок расширится вплотную к границам РФ. НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, в котором был указан этот пункт. Президент России Владимир Путин напомнил, что страны Запада в 1990-е годы пообещали не распространяться на восток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина не будет вступать в НАТО, если их стране дадут гарантии безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его спросили, при каком условии Украина откажется от вступления в НАТО. «Нужны гарантии безопасности», — ответил он, информацию передает РИА «Новости». Ранее на переговорах России и Украины участник украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. По его словам, это связано с тем, что альянс не собирается принимать их страну в ближайшие 5-10 лет. Россия была против их вступления из-за того, что таким образом блок расширится вплотную к границам РФ. НАТО и США отказались подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, в котором был указан этот пункт. Президент России Владимир Путин напомнил, что страны Запада в 1990-е годы пообещали не распространяться на восток.