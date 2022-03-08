08 марта 2022

Instagram не будет показывать подписчиков пользователей из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Instagram перестанет показывать подписчиков российских и украинских пользователей Фото:

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписчиках пользователей из России и Украины, а также будет помечать материалы со ссылками на государственные СМИ РФ. Об этом говорится в заявлении компании Meta.

«Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», — следует из заявления. Также сообщается, что «сториз» со ссылками на государственные СМИ РФ будут понижаться в выдаче, материалы будут помечаться специальным образом, чтобы другие пользователи знали, что ссылки ведут на сайты российских госСМИ.

Ранее сообщалось, что TikTok приостановил работу в России. Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.

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Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписчиках пользователей из России и Украины, а также будет помечать материалы со ссылками на государственные СМИ РФ. Об этом говорится в заявлении компании Meta. «Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», — следует из заявления. Также сообщается, что «сториз» со ссылками на государственные СМИ РФ будут понижаться в выдаче, материалы будут помечаться специальным образом, чтобы другие пользователи знали, что ссылки ведут на сайты российских госСМИ. Ранее сообщалось, что TikTok приостановил работу в России. Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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