Instagram не будет показывать подписчиков пользователей из РФ

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписчиках пользователей из России и Украины, а также будет помечать материалы со ссылками на государственные СМИ РФ. Об этом говорится в заявлении компании Meta.
«Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», — следует из заявления. Также сообщается, что «сториз» со ссылками на государственные СМИ РФ будут понижаться в выдаче, материалы будут помечаться специальным образом, чтобы другие пользователи знали, что ссылки ведут на сайты российских госСМИ.
Ранее сообщалось, что TikTok приостановил работу в России. Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.
Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписчиках пользователей из России и Украины, а также будет помечать материалы со ссылками на государственные СМИ РФ. Об этом говорится в заявлении компании Meta. «Чтобы защитить сообщества в Украине и России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах», — следует из заявления. Также сообщается, что «сториз» со ссылками на государственные СМИ РФ будут понижаться в выдаче, материалы будут помечаться специальным образом, чтобы другие пользователи знали, что ссылки ведут на сайты российских госСМИ. Ранее сообщалось, что TikTok приостановил работу в России. Помимо этого, Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter и заблокировал Facebook.