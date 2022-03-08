В России все кофейни Starbucks временно закрываются

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает работу в России. Об этом сообщил генеральный директор сети Кевин Джонсон.
«Мы продолжаем следить за <…> развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов», — говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что на территории России временно прекращают работу все кофейни Starbucks. Данное решение принято из-за ситуации на Украине и вступает в силу немедленно, говорится в заявлении.
Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.
Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает работу в России. Об этом сообщил генеральный директор сети Кевин Джонсон. «Мы продолжаем следить за <…> развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов», — говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что на территории России временно прекращают работу все кофейни Starbucks. Данное решение принято из-за ситуации на Украине и вступает в силу немедленно, говорится в заявлении. Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.