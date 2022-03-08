08 марта 2022

В России все кофейни Starbucks временно закрываются

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Город во время ЧМ. Екатеринбург, starbucks coffee, вид сверху
В России временно закрываются все кофейни Starbucks Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает работу в России. Об этом сообщил генеральный директор сети Кевин Джонсон.

«Мы продолжаем следить за <…> развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов», — говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что на территории России временно прекращают работу все кофейни Starbucks. Данное решение принято из-за ситуации на Украине и вступает в силу немедленно, говорится в заявлении.

Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.

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Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает работу в России. Об этом сообщил генеральный директор сети Кевин Джонсон. «Мы продолжаем следить за <…> развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов», — говорится в заявлении Джонсона, опубликованном на сайте компании. Отмечается, что на территории России временно прекращают работу все кофейни Starbucks. Данное решение принято из-за ситуации на Украине и вступает в силу немедленно, говорится в заявлении. Из-за начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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