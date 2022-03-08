МИД РФ: антироссийские санкции наносят «колоссальный ущерб» ЕС

Санкции, применяемые против России, наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский.
«Они (санкции — прим. URA.RU) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — передает слова Биричевского РИА «Новости». Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил Биричевский.
Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам понизить температуру воздуха в домах, чтобы потреблять меньше российского газа. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах.
Санкции, применяемые против России, наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский. «Они (санкции — прим. URA.RU) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — передает слова Биричевского РИА «Новости». Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил Биричевский. Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам понизить температуру воздуха в домах, чтобы потреблять меньше российского газа. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах.