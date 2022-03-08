08 марта 2022

МИД РФ: антироссийские санкции наносят «колоссальный ущерб» ЕС

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Действия Запада оторваны от реальности, заявили в МИД РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, применяемые против России, наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский.

«Они (санкции — прим. URA.RU) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — передает слова Биричевского РИА «Новости». Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил Биричевский.

Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам понизить температуру воздуха в домах, чтобы потреблять меньше российского газа. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах.

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Санкции, применяемые против России, наносят огромный ущерб гражданам стран-членов Евросоюза. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России (МИД РФ) Дмитрий Биричевский. «Они (санкции — прим. URA.RU) ведут к разрыву сложившихся торгово-производственных цепочек и наносят колоссальный ущерб гражданам стран-членов ЕС. При этом ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса», — передает слова Биричевского РИА «Новости». Действия Запада, в частности призывы оказывать все больше давления на РФ посредством санкций, оторваны от реальности, заявил Биричевский. Ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс предложил европейцам понизить температуру воздуха в домах, чтобы потреблять меньше российского газа. В плане Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов сообщается, что понижение температуры воздуха во всех домах на один градус поможет сэкономить 10 млрд кубометров газа во всех европейских странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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