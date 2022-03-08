Бойцы Росгвардии нашли оружие на энергоблоках Запорожской АЭС

09 марта 2022 в 07:44 Размер текста - 17 +

Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия. Оно находилось и на самих энергоблоках, отметил полковник Росгвардии. «При проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество тяжелого вооружения и боеприпасов. В том числе — на энергоблоках станции», — заявил он, слова представителя Росгвардии приводит РИА «Новости». Таким образом, украинские войска серьезно готовились обороняться от российских солдат. На данный момент объект полностью взят под контроль ВС РФ, а охрана с украинской стороны добровольно сдала оружие и была отпущена домой. Отмечается, что на данный момент весь персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон — в норме, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее там нашли документы, касающиеся разработки ядерного оружия. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основную их часть из Киева и Харькова во Львов, добавляет RT. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении спецоперации на территории Украины. Действия призваны демилитаризировать и денацифицировать эту территорию. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.