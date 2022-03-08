08 марта 2022

Бойцы Росгвардии нашли оружие на энергоблоках Запорожской АЭС

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Украинские войска серьезно готовились обороняться от российских солдат Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия. Оно находилось и на самих энергоблоках, отметил полковник Росгвардии.

«При проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество тяжелого вооружения и боеприпасов. В том числе — на энергоблоках станции», — заявил он, слова представителя Росгвардии приводит РИА «Новости».

Таким образом, украинские войска серьезно готовились обороняться от российских солдат. На данный момент объект полностью взят под контроль ВС РФ, а охрана с украинской стороны добровольно сдала оружие и была отпущена домой.

Отмечается, что на данный момент весь персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон — в норме, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее там нашли документы, касающиеся разработки ядерного оружия. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основную их часть из Киева и Харькова во Львов, добавляет RT.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении спецоперации на территории Украины. Действия призваны демилитаризировать и денацифицировать эту территорию. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

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Бойцы Росгвардии обнаружили на Запорожской АЭС более 500 единиц оружия. Оно находилось и на самих энергоблоках, отметил полковник Росгвардии. «При проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество тяжелого вооружения и боеприпасов. В том числе — на энергоблоках станции», — заявил он, слова представителя Росгвардии приводит РИА «Новости». Таким образом, украинские войска серьезно готовились обороняться от российских солдат. На данный момент объект полностью взят под контроль ВС РФ, а охрана с украинской стороны добровольно сдала оружие и была отпущена домой. Отмечается, что на данный момент весь персонал Запорожской АЭС работает в штатном режиме, радиоактивный фон — в норме, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее там нашли документы, касающиеся разработки ядерного оружия. Украина частично уничтожила, частично эвакуировала основную их часть из Киева и Харькова во Львов, добавляет RT. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик президент РФ Владимир Путин подписал документ о проведении спецоперации на территории Украины. Действия призваны демилитаризировать и денацифицировать эту территорию. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
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