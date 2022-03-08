В ЯНАО установились морозы

В регионе резко похолодало Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Весна в Ямало-Ненецком автономном округе началась с сильных морозов. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура в регионе понизится до -36 градусов.

Сегодня днем на Ямале ожидается -30 градусов, ночью температура понизится до -36 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. В четверг погода сильно не изменится — днем потеплеет на несколько градусов, однако ночью снова похолодает.

В пятницу днем ожидается -11…-16 градусов, местами -23. Ночью столбики термометров опустятся до -33 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.