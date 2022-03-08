08 марта 2022
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03 марта 2022

В ЯНАО установились морозы

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , зима, погода, непогода, холод
В регионе резко похолодало Фото:

Весна в Ямало-Ненецком автономном округе началась с сильных морозов. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура в регионе понизится до -36 градусов.

Сегодня днем на Ямале ожидается -30 градусов, ночью температура понизится до -36 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. В четверг погода сильно не изменится — днем потеплеет на несколько градусов, однако ночью снова похолодает.

В пятницу днем ожидается -11…-16 градусов, местами -23. Ночью столбики термометров опустятся до -33 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.

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Весна в Ямало-Ненецком автономном округе началась с сильных морозов. Как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура в регионе понизится до -36 градусов. Сегодня днем на Ямале ожидается -30 градусов, ночью температура понизится до -36 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Порывы северо-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. В четверг погода сильно не изменится — днем потеплеет на несколько градусов, однако ночью снова похолодает. В пятницу днем ожидается -11…-16 градусов, местами -23. Ночью столбики термометров опустятся до -33 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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