Зеленский охладел к НАТО

08 марта 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу ABC. По словам президента Украины, альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ. «Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил Владимир Зеленский в интервью ABC. Ранее участник украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Киев отказывается от вступления в НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не рассматривает принятие Украины в свой состав в ближайшие пять-десять лет. До этого НАТО и США отказались подписать двусторонни договор о безопасности в Европе с Россией. Одним из его условий было нерасширение альянса на восток. НАТО отказалось выполнить это условие. Президент РФ Владимир Путин обвинил альянс в обмане. По его словам, США и НАТО пообещали в 1990-е годы, что не будут распространяться на восток. Путин объявил о денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Глава государства уточнил, что спецоперация будет остановлена после признания Крыма российской территорией, а также присвоения Украине нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей». Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. На втором этапе российская и украинская делегация договорились о возможном прекращении огня для организации гуманитарных коридоров.