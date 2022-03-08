Зеленский призвал Россию к переговорам «в интересах людей»

09 марта 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Зеленский ждет «честных и предметных» переговоров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал российские власти сесть за стол переговоров. Как он заявил в своем видеообращении в Telegram, переговоры должны стать «честными и предметными». «Войну надо заканчивать. Надо садиться за стол переговоров, честных и предметных», — заявил Зеленский, подчеркнув, что переговоры должны проходить «в интересах людей». На сегодняшний момент Россия и Украина провели три раунда переговоров на территории Белоруссии. Были достигнуты договоренности по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Однако, по данным Минобороны России, украинские националисты препятствуют нормальной работе гуманитарных коридоров. Сегодня, 9 марта, Россия в очередной раз объявила «режим тишины» на Украине. Он начнет действовать с 10:00 по московскому времени. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании провести прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что российские власти не ждут быстрого результата от переговоров. «Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа», — подчеркнул он. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защита мирного населения, а не оккупация Украины. Российские военные проявляют корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российские власти сесть за стол переговоров. Как он заявил в своем видеообращении в Telegram, переговоры должны стать «честными и предметными». «Войну надо заканчивать. Надо садиться за стол переговоров, честных и предметных», — заявил Зеленский, подчеркнув, что переговоры должны проходить «в интересах людей». На сегодняшний момент Россия и Украина провели три раунда переговоров на территории Белоруссии. Были достигнуты договоренности по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. Однако, по данным Минобороны России, украинские националисты препятствуют нормальной работе гуманитарных коридоров. Сегодня, 9 марта, Россия в очередной раз объявила «режим тишины» на Украине. Он начнет действовать с 10:00 по московскому времени. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о желании провести прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам и член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что российские власти не ждут быстрого результата от переговоров. «Это будет достаточно тяжелая и последовательная работа», — подчеркнул он. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защита мирного населения, а не оккупация Украины. Российские военные проявляют корректное и осторожное отношение к мирным жителям, а также уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами.