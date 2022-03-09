В Челябинском нацпарке третьи сутки ищут пермяка

09 марта 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

О потерявшемся туристе сообщил сотрудник приюта «Гремучий ключ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В челябинском нацпарке «Таганай» (Златоуст) третьи сутки продолжаются поиски 21-летнего жителя Перми. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, молодой человек совершал походы по территории парка отдельно от группы других туристов. «7 марта около 8 утра в неизвестном направлении вышел в очередную прогулку и с тех пор к своей палатке не возвращался. Сразу же после поступления сообщения и сбора дополнительной информации спасатели приступили к обследованию всех имеющихся маршрутов. В ночь с 7 на 8 марта поиск был прекращен лишь на несколько часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. В службе добавили, что на поисках туриста задействованы все возможные силы и средства. На снегоходах и пешком, спасателями и добровольцами ведется обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка. В начале зимы сотрудники парка «Таганай» просили туристов быть внимательнее, чтобы не наткнутся на волков. Посетителям рекомендовано планировать свои походы в дневное время, так как волк ночное животное. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В челябинском нацпарке «Таганай» (Златоуст) третьи сутки продолжаются поиски 21-летнего жителя Перми. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, молодой человек совершал походы по территории парка отдельно от группы других туристов. «7 марта около 8 утра в неизвестном направлении вышел в очередную прогулку и с тех пор к своей палатке не возвращался. Сразу же после поступления сообщения и сбора дополнительной информации спасатели приступили к обследованию всех имеющихся маршрутов. В ночь с 7 на 8 марта поиск был прекращен лишь на несколько часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. В службе добавили, что на поисках туриста задействованы все возможные силы и средства. На снегоходах и пешком, спасателями и добровольцами ведется обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка. В начале зимы сотрудники парка «Таганай» просили туристов быть внимательнее, чтобы не наткнутся на волков. Посетителям рекомендовано планировать свои походы в дневное время, так как волк ночное животное.