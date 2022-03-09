В Челябинском нацпарке третьи сутки ищут пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таганай. Златоуст, зима, путешествие, таганай, гора круглица, активный отдых, арктика, туризм
О потерявшемся туристе сообщил сотрудник приюта «Гремучий ключ» Фото:

В челябинском нацпарке «Таганай» (Златоуст) третьи сутки продолжаются поиски 21-летнего жителя Перми. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, молодой человек совершал походы по территории парка отдельно от группы других туристов.

«7 марта около 8 утра в неизвестном направлении вышел в очередную прогулку и с тех пор к своей палатке не возвращался. Сразу же после поступления сообщения и сбора дополнительной информации спасатели приступили к обследованию всех имеющихся маршрутов. В ночь с 7 на 8 марта поиск был прекращен лишь на несколько часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.

В службе добавили, что на поисках туриста задействованы все возможные силы и средства. На снегоходах и пешком, спасателями и добровольцами ведется обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка.

В начале зимы сотрудники парка «Таганай» просили туристов быть внимательнее, чтобы не наткнутся на волков. Посетителям рекомендовано планировать свои походы в дневное время, так как волк ночное животное.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В челябинском нацпарке «Таганай» (Златоуст) третьи сутки продолжаются поиски 21-летнего жителя Перми. Как сообщили URA.RU в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, молодой человек совершал походы по территории парка отдельно от группы других туристов. «7 марта около 8 утра в неизвестном направлении вышел в очередную прогулку и с тех пор к своей палатке не возвращался. Сразу же после поступления сообщения и сбора дополнительной информации спасатели приступили к обследованию всех имеющихся маршрутов. В ночь с 7 на 8 марта поиск был прекращен лишь на несколько часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области. В службе добавили, что на поисках туриста задействованы все возможные силы и средства. На снегоходах и пешком, спасателями и добровольцами ведется обследование всех пеших троп, маршрутов, смотровых площадок, стоянок парка. В начале зимы сотрудники парка «Таганай» просили туристов быть внимательнее, чтобы не наткнутся на волков. Посетителям рекомендовано планировать свои походы в дневное время, так как волк ночное животное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...