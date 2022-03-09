Власти ответили на главные вопросы россиян о валютных вкладах

Банк обязан выдать вкладчику не более 10 тысяч долларов США, остальные деньги хранятся на счете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти объяснили россиянам основные нововведения, связанные с валютными вкладами в банках РФ. Так, открывать вклады можно свободно, а закрывать их — без потери денег. Информация об этом содержится на официальном портале по борьбе с фейками «Объясняем.рф».

«[При закрытии валютного вклада] вы получите [не более] 10 тысяч долларов. Если счет был открыт в другой валюте, все равно банк отдаст вам доллары США. Остальное вы можете оставить на своем счете или вкладе на тех условиях, на которых вклад был открыт, или получить в рублях по курсу на день выдачи», — отмечается на сайте.

О каких еще нововведениях в этом вопросе стоит знать:

Открывать новый валютный вклад можно без ограничений, но пока действует временный порядок операций с наличной валютой, получить ее со счета или вклада, открытого позднее 8 марта 2022 года, будет нельзя;

Ограничение на валюту в банковской ячейке не распространяется;

При запросе клиентом наличной валюты банк обязан выдать не более 10 тысяч долларов США. Однако кредитной организации может потребоваться время;

Банк не имеет права зафиксировать курс оставленных на счету денег по внутреннему курсу банка. Деньги выдаются по курсу на день выплаты;

От санкций иностранных государств зависит дальнейшее получение долларов или евро. Однако кредитные организации ищут альтернативные варианты. В частности, золото или валюты тех стран, которые не присоединились к санкциям против России.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Минобороны сообщало, что ВС РФ действуют, не причиняя вреда мирным жителям. Несмотря на это, США и Евросоюз продолжают вводить экономические санкции против России, в частности, против ее банковской сферы. Великобритания анонсировала новые, вступающие в силу 15 марта, санкции, направленные против граждан РФ. В связи с этим Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой и ограничит сумму выдачи по валютным вкладам с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

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