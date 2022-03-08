Великобритания анонсировала новые санкции против России

Великобритания готова ввести новые санкции против России уже на следующей неделе, 15 марта. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. Ранее палата общин массово проголосовал за законопроект, который позволяет бороться с российскими деньгами, скрываемыми в Великобритании.
«Если парламент примет закон к понедельнику, 14 марта, мы сможем наложить санкции на сотни человек к следующему вторнику, 15 марта», — цитирует Лиз Трасс британское издание The Express. В настоящее время в санкционном списке Лондона находится более 500 юридических и физических лиц.
Великобритания готова ввести новые санкции против России уже на следующей неделе, 15 марта. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс. Ранее палата общин массово проголосовал за законопроект, который позволяет бороться с российскими деньгами, скрываемыми в Великобритании. «Если парламент примет закон к понедельнику, 14 марта, мы сможем наложить санкции на сотни человек к следующему вторнику, 15 марта», — цитирует Лиз Трасс британское издание The Express. В настоящее время в санкционном списке Лондона находится более 500 юридических и физических лиц. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Несколько российских банков отключили от SWIFT. Правительство Великобритании собралось арестовывать имущество российских олигархов. После министр юстиции Соединенного Королевства Доминика Рааба предложила размещать беженцев с Украины в конфискованных особняках бизнесменов из РФ. По данным Bloomberg, Россия поставила мировой рекорд по количеству ограничений, опередив Иран и Северную Корею.