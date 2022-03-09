Россиянам рассказали, как платить за границей во время санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, платежная система, банковская карта, купюра, зарплата, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, зп
Карта «Мир» принимается в девяти странах Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Для оплаты покупок и снятия наличных за границей россияне смогут использовать карту «Мир». Она принимается в девяти странах, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете приобрести наличную валюту. Но вы можете расплачиваться картой „Мир“ и снимать с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта „Мир“. Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», — рассказали на официальном портале по борьбе с фейками «Объясняем.рф».

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России с 10 марта. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России: санкции на них не влияют, но при этом трансграничные операции будут недоступны. Карты этих платежных систем после истечения срока действия будут автоматически заменять на карты «Мир», заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для оплаты покупок и снятия наличных за границей россияне смогут использовать карту «Мир». Она принимается в девяти странах, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». «Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете приобрести наличную валюту. Но вы можете расплачиваться картой „Мир“ и снимать с нее наличные в валюте страны вашей поездки там, где принимается карта „Мир“. Это Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия», — рассказали на официальном портале по борьбе с фейками «Объясняем.рф». Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard приняли решение об остановке работы в России с 10 марта. На сайте Центробанка указано, что карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России: санкции на них не влияют, но при этом трансграничные операции будут недоступны. Карты этих платежных систем после истечения срока действия будут автоматически заменять на карты «Мир», заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...