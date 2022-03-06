Банки будут автоматически заменять Visa и Mastercard на «Мир»

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Карты Visa и Mastercard будут работать в России до окончания их срока действия Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Карты платежных систем Visa и Mastercard после истечения срока действия будут автоматически заменять на карты «Мир». Об этом заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

«Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе. По мере истечения срока действия карты, банк, который ее выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы „Мир“», — сообщили в НСПК РИА «Новости».

В НСПК также уточнили, что пользователи могут выпустить цифровую карту «Мир». Ей можно пользоваться через сервис Mir Pay, доступный на смартфонах с Android от версии 6.0.

«Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк ранее заявили о подготовке к выпуску карт «Мир» на платежной системе Китая UnionPay. Это позволит россиянам оплачивать свои покупки за ребужом. Сейчас карты с этой платежной системой доступны к выпуску в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке».

Евросоюз ранее принял решение отключить семь банков из РФ от международной системы платежных сообщений SWIFT. Эти действия вошли в общий список санкций против РФ после начала спецоперации по денацификации и денационализации Украины. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, передает RT.

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Карты платежных систем Visa и Mastercard после истечения срока действия будут автоматически заменять на карты «Мир». Об этом заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК). «Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе. По мере истечения срока действия карты, банк, который ее выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платежной системы „Мир“», — сообщили в НСПК РИА «Новости». В НСПК также уточнили, что пользователи могут выпустить цифровую карту «Мир». Ей можно пользоваться через сервис Mir Pay, доступный на смартфонах с Android от версии 6.0. «Тинькофф банк», Альфа-банк и Сбербанк ранее заявили о подготовке к выпуску карт «Мир» на платежной системе Китая UnionPay. Это позволит россиянам оплачивать свои покупки за ребужом. Сейчас карты с этой платежной системой доступны к выпуску в Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке (отключен от SWIFT), банке «ВБРР», Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и «Почта банке». Евросоюз ранее принял решение отключить семь банков из РФ от международной системы платежных сообщений SWIFT. Эти действия вошли в общий список санкций против РФ после начала спецоперации по денацификации и денационализации Украины. В рамках санкций платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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