08 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

За два месяца жители ЯНАО лишись десятков миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники украли у ямальцев около 30 млн рублей Фото:

Жители ЯНАО за два месяца 2022 года потеряли почти 30 миллионов рублей из-за киберпреступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

«За два месяца 2022 г. зарегистрировано 280 хищений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых составил 28,8 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что число киберпреступлений в ЯНАО не уменьшается, несмотря на то, что жителей часто предупреждают об этом. Наиболее распространенным способом хищения денежных средств остается получение информации о банковских картах.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО попал в лидеры криминальных регионов страны. Он занял пятое место по числу киберпреступлений.

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Жители ЯНАО за два месяца 2022 года потеряли почти 30 миллионов рублей из-за киберпреступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала. «За два месяца 2022 г. зарегистрировано 280 хищений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых составил 28,8 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокуратуре добавили, что число киберпреступлений в ЯНАО не уменьшается, несмотря на то, что жителей часто предупреждают об этом. Наиболее распространенным способом хищения денежных средств остается получение информации о банковских картах. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО попал в лидеры криминальных регионов страны. Он занял пятое место по числу киберпреступлений.
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