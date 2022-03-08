За два месяца жители ЯНАО лишись десятков миллионов рублей

Мошенники украли у ямальцев около 30 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ЯНАО за два месяца 2022 года потеряли почти 30 миллионов рублей из-за киберпреступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямала.

«За два месяца 2022 г. зарегистрировано 280 хищений с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, ущерб от которых составил 28,8 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что число киберпреступлений в ЯНАО не уменьшается, несмотря на то, что жителей часто предупреждают об этом. Наиболее распространенным способом хищения денежных средств остается получение информации о банковских картах.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО попал в лидеры криминальных регионов страны. Он занял пятое место по числу киберпреступлений.