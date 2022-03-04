Врач из ДНР был ранен при обстреле ВСУ и эвакуировался в ЯНАО

05 марта 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Город часто подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков, сообщил Виктор Некрасов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Житель Горловки Виктор Некрасов переехал в Тарко-Сале (ЯНАО) после того, как в 2015 году получил осколочное ранение во время обстрела со стороны ВСУ. В ДНР мужчина работал стоматологом и рассказал URA.RU, почему решил переехать на Ямал. «Я готовился к приему пациента, а кабинет у меня был на первом этаже. Услышал резкий свист, а потом звук бьющихся стекол. Не успел среагировать вовремя, чтобы отойти от окна. Когда очнулся, то понял, что осколок от мины прилетел в плечо, а разбитое стекло ранило голову», — вспоминает Виктор. Мужчина пояснил, что город часто подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Почти в каждом здании были открытые подвалы, где люди прятались в случае артобстрела. «Мы почти через день ночевали в подвале с семьей. Сил уже не было никаких, а тут еще ранение получил. Вспомнил про друга, который переехал в ЯНАО и написал ему», — уточнил Виктор. Спустя несколько месяцев стоматологу удалось накопить денег на билет, чтобы уехать на Ямал и там найти работу. По специальности мужчина работать больше смог из-за травмы, полученной при ранении. «По приезду в Тарко-Сале некоторое время не мог устроиться на работу. Помог друг, уже через полгода удалось забрать семью. Со временем обустроились и теперь у нас все хорошо», — подытожил он. URA.RU ранее рассказывало историю студентки из Донецка, которая переехала в Новый Уренгой после провокации со стороны ВСУ. Девушка оказалась в автобусе, который обстреляли украинские силовики. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того, чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины. Спецоперация несет освободительный характер, у российских войск нет планов оккупировать украинскую территорию и наносить вред мирным жителям.

Житель Горловки Виктор Некрасов переехал в Тарко-Сале (ЯНАО) после того, как в 2015 году получил осколочное ранение во время обстрела со стороны ВСУ. В ДНР мужчина работал стоматологом и рассказал URA.RU, почему решил переехать на Ямал. «Я готовился к приему пациента, а кабинет у меня был на первом этаже. Услышал резкий свист, а потом звук бьющихся стекол. Не успел среагировать вовремя, чтобы отойти от окна. Когда очнулся, то понял, что осколок от мины прилетел в плечо, а разбитое стекло ранило голову», — вспоминает Виктор. Мужчина пояснил, что город часто подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Почти в каждом здании были открытые подвалы, где люди прятались в случае артобстрела. «Мы почти через день ночевали в подвале с семьей. Сил уже не было никаких, а тут еще ранение получил. Вспомнил про друга, который переехал в ЯНАО и написал ему», — уточнил Виктор. Спустя несколько месяцев стоматологу удалось накопить денег на билет, чтобы уехать на Ямал и там найти работу. По специальности мужчина работать больше смог из-за травмы, полученной при ранении. «По приезду в Тарко-Сале некоторое время не мог устроиться на работу. Помог друг, уже через полгода удалось забрать семью. Со временем обустроились и теперь у нас все хорошо», — подытожил он. URA.RU ранее рассказывало историю студентки из Донецка, которая переехала в Новый Уренгой после провокации со стороны ВСУ. Девушка оказалась в автобусе, который обстреляли украинские силовики. Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в 2014 году. Для того, чтобы прекратить боевые действия на территории Донецкой и Луганской народных республик, которые шли на протяжении восьми лет, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации. Благодаря такому решению угрозы вторжения в ДНР и ЛНР больше нет. Глава государства подчеркнул, что цель объявленной операции — провести демилитаризацию Украины. Спецоперация несет освободительный характер, у российских войск нет планов оккупировать украинскую территорию и наносить вред мирным жителям.