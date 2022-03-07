Коробка из-под стрипсов McDonald’s продается за 5 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Коробку из-под стрипсов из сети фаст-фуда McDonald’s в Тюмени продают за 5 млн рублей. Об этом URA.RU стало известно из объявления, опубликованного на сайте Avito. Ранее американская сеть ресторанов заявила, что временно прекратит свою работу на территории России.

«Коробочка от 5 стрипсов из мака, ценный актив. Состояние хорошее, заказывала 8 марта, около 3 часов по тюменскому времени. Коробка б\у», — указано в объявлении, опубликованном жительницей Тюмени.

В разговоре с агентством продавец пояснила, что цена на товар указана окончательная. «Коробка и так продается почти даром. Поэтом торг и обмен не предлагать», — сообщила она в беседе с URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне чрезмерно жестких санкций в отношении Российской Федерации со стороны других государств, ряд зарубежных коммерческих компаний объявили о решении покинуть российский рынок. Компания McDonald’s приняла аналогичное решение, объявив о том, что в России будет временно приостановлена работа всех точек общепита, входящих в сеть ресторанов. При этом тюменские заведения под американским брендом продолжают работать в обычном режиме.