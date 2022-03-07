07 марта 2022
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04 марта 2022

В Тюмени коробку из-под снеков McDonald’s продают за 5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс пока работает. Тюмень, макдоналдс, Макдональдс, mcdonalds
Коробка из-под стрипсов McDonald’s продается за 5 млн рублей Фото:
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Коробку из-под стрипсов из сети фаст-фуда McDonald’s в Тюмени продают за 5 млн рублей. Об этом URA.RU стало известно из объявления, опубликованного на сайте Avito. Ранее американская сеть ресторанов заявила, что временно прекратит свою работу на территории России.

«Коробочка от 5 стрипсов из мака, ценный актив. Состояние хорошее, заказывала 8 марта, около 3 часов по тюменскому времени. Коробка б\у», — указано в объявлении, опубликованном жительницей Тюмени.

В разговоре с агентством продавец пояснила, что цена на товар указана окончательная. «Коробка и так продается почти даром. Поэтом торг и обмен не предлагать», — сообщила она в беседе с URA.RU.

Ранее URA.RU писало о том, что на фоне чрезмерно жестких санкций в отношении Российской Федерации со стороны других государств, ряд зарубежных коммерческих компаний объявили о решении покинуть российский рынок. Компания McDonald’s приняла аналогичное решение, объявив о том, что в России будет временно приостановлена работа всех точек общепита, входящих в сеть ресторанов. При этом тюменские заведения под американским брендом продолжают работать в обычном режиме.

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Коробку из-под стрипсов из сети фаст-фуда McDonald’s в Тюмени продают за 5 млн рублей. Об этом URA.RU стало известно из объявления, опубликованного на сайте Avito. Ранее американская сеть ресторанов заявила, что временно прекратит свою работу на территории России. «Коробочка от 5 стрипсов из мака, ценный актив. Состояние хорошее, заказывала 8 марта, около 3 часов по тюменскому времени. Коробка б\у», — указано в объявлении, опубликованном жительницей Тюмени. В разговоре с агентством продавец пояснила, что цена на товар указана окончательная. «Коробка и так продается почти даром. Поэтом торг и обмен не предлагать», — сообщила она в беседе с URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что на фоне чрезмерно жестких санкций в отношении Российской Федерации со стороны других государств, ряд зарубежных коммерческих компаний объявили о решении покинуть российский рынок. Компания McDonald’s приняла аналогичное решение, объявив о том, что в России будет временно приостановлена работа всех точек общепита, входящих в сеть ресторанов. При этом тюменские заведения под американским брендом продолжают работать в обычном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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