Мария Захарова заявила, что Россия не стремится свергать власть на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Суверенитет Украины, как это записано в Конституции страны, будет сохранен. Россия не ставит себе целью свержение действующей на Украине власти. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В задачи [российских военных] не входит оккупация Украины, разрушение ее государственности, свержение действующей власти. Она не направлена против мирного населения. Операция носит вынужденный характер. Она стала ответом на восьмилетнюю агрессию Киева против населения Донбасса. Последней каплей стали претензии Украины на обладание ядерным оружием», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция доступна на YouTube.

Цели специальной военной операции России — защита ДНР и ЛНР, демилитаризация и денацификация Украины. А также устранение военной угрозы России, исходящей с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО.

Лидер России Владимир Путин объявил о спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Он пояснял, что операция носит освободительный характер и направлена на защиту мирного населения Донбасса, столкнувшегося с геноцидом со стороны националистов. Планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Сегодня Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе.

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